Гастроэнтеролог рассказал, при какой температуре напитков существует риск заработать онкологию

Любите погорячее? Придется остыть: вы рискуете приобрести опасное заболевание, вплоть до онкологии. В холодное время года так приятно выпить чашечку горячего! Но любители обжигающих напитков наносят своему организму непоправимый вред, считают врачи.
Любите погорячее? Придется остыть: вы рискуете приобрести опасное заболевание, вплоть до онкологии. В холодное время года так приятно выпить чашечку горячего! Но любители обжигающих напитков наносят своему организму непоправимый вред, считают врачи.
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