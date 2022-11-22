Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Гастроэнтеролог рассказал, при какой температуре напитков существует риск заработать онкологию

Гастроэнтеролог рассказал, при какой температуре напитков существует риск заработать онкологию

Любите погорячее? Придется остыть: вы рискуете приобрести опасное заболевание, вплоть до онкологии. В холодное время года так приятно выпить чашечку горячего! Но любители обжигающих напитков наносят своему организму непоправимый вред, считают врачи.

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