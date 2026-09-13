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«Об этом речь сейчас не идет»: юрист рассказал, когда Пугачевой придется заплатить России

«Об этом речь сейчас не идет»: юрист рассказал, когда Пугачевой придется заплатить России

Артистка с мужем развернули за границей предпринимательскую деятельность. Алла Пугачева в Турции. Социальные сетиВопреки слухам, что Алла Пугачева с мужем буквально перебиваются за границей с хлеба на квас, довольствуясь не слишком прибыльными концертами юмориста, парочка развернула на Кипре свой бизнес.

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