«Об этом речь сейчас не идет»: юрист рассказал, когда Пугачевой придется заплатить России

Артистка с мужем развернули за границей предпринимательскую деятельность. Алла Пугачева в Турции. Социальные сетиВопреки слухам, что Алла Пугачева с мужем буквально перебиваются за границей с хлеба на квас, довольствуясь не слишком прибыльными концертами юмориста, парочка развернула на Кипре свой бизнес.