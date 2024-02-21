В России обвинили ФРГ в нарушении договора от 1990 года с момента подписания

Сенатор от Крыма Цеков: ФРГ нарушают договор от 1990 года с момента подписания Предложение денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» (договор «Два плюс четыре») от 1990 года — это призыв прежде всего к ФРГ внимательно прочитать документ, считает сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.