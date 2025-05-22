Отрезавшая голову и пенис бойфренду матери преступница увлеклась вязанием в тюрьме

В Ирландии жестокая преступница нашла необычное занятие в тюрьме. Об этом сообщает Irish Mirror. 39-летняя Шарлотта Малхолл, которая вместе с сестрой Линдой в 2005 году расчленила бойфренда их матери, отрезав ему голову и пенис, всерьез увлеклась вязанием.