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Депутат Водолацкий: НАТО и США ведут мир к ядерной войне

Депутат Водолацкий: НАТО и США ведут мир к ядерной войне

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил в беседе с RT, что многие западные политики уже начинают понимать, что НАТО и США ведут сегодня мир к ядерной войне.

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