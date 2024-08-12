Депутат Водолацкий: НАТО и США ведут мир к ядерной войне

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил в беседе с RT, что многие западные политики уже начинают понимать, что НАТО и США ведут сегодня мир к ядерной войне.
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