В роддомах Львова рожениц призвали кричать на украинском

Во Львове распространилась информация о требовании к роженицам использовать украинский язык во время родов.
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Вероятно, в качестве исключения там во время родов роженицам допускается и даже поощряется кричать Хайль Гитлер, Хайль Бандера, Хайль Зеленский?!