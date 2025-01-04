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Daily Storm

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ПВО сбила 16 украинских дронов над пятью регионами России

ПВО сбила 16 украинских дронов над пятью регионами России

Из них десять оказались ликвидированы над Брянской областьюЗа минувшую ночь силы ПВО уничтожили 16 беспилотников над регионами России.

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