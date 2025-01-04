ПВО сбила 16 украинских дронов над пятью регионами России

Из них десять оказались ликвидированы над Брянской областьюЗа минувшую ночь силы ПВО уничтожили 16 беспилотников над регионами России.
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