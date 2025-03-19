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Встреча с сотрудником ГРОЧС ´Безопасная весна´.

Встреча с сотрудником ГРОЧС ´Безопасная весна´.

13 марта состоялась встреча работника БГРОЧС с воспитанниками нашего детского сада.Начальник дежурной смены ПАСИ-27 Ивинский Константин Александрович провел с детьми беседу, целью которой являлась актуализация знаний воспитанников о правилах безопасного поведения и предотвращении экстремальных ситуаций весной.

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