Пленный солдат Антон Мермерин рассказал о больших потерях ВСУ на фронте

Пленённый солдат Вооружённых сил Украины Антон Мермерин проинформировал о том, что попал на линию боевого соприкосновения из-за того, что отправился в военный комиссариат для уточнения собственных данных, после чего его отправили на поле боя.
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