Доктрина стратегического наступления

О каких устремлениях России говорит ее новая морская доктрина Алексей Куприянов Алексей Куприянов После того как в 2013-м в послании Федеральному собранию Владимир Путин назвал развитие Сибири и Дальнего Востока приоритетом на ближайшее столетие, о повороте на Восток и последствиях этого поворота не рассуждал только ленивый.