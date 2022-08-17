Доктрина стратегического наступления

О каких устремлениях России говорит ее новая морская доктрина Алексей Куприянов Алексей Куприянов После того как в 2013-м в послании Федеральному собранию Владимир Путин назвал развитие Сибири и Дальнего Востока приоритетом на ближайшее столетие, о повороте на Восток и последствиях этого поворота не рассуждал только ленивый.
Популярные статьи
- Американцы воруют бензин на заправках и друг у друга. Финнов, заправляющихся в России, обвинили в госизмене. Топливные страсти
- Академик РАН Наталья Бехтерева: Кашпировский способен изменять наш организм, уж лучше бы он был шарлатаном
- Привычки советских людей, которые могли бы помочь европейцам пережить зиму
Свежие комментарии