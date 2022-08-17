Позитив для оптимистов

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Доктрина стратегического наступления

Доктрина стратегического наступления

О каких устремлениях России говорит ее новая морская доктрина Алексей Куприянов     Алексей Куприянов После того как в 2013-м в послании Федеральному собранию Владимир Путин назвал развитие Сибири и Дальнего Востока приоритетом на ближайшее столетие, о повороте на Восток и последствиях этого поворота не рассуждал только ленивый.

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