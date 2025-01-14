Астронавт запечатлел комету, которую последний раз видели 160 тысяч лет назад

Комета C/2024 G3 с борта МКС / © NASA / Don Pettit Комету C/2024 G3 открыли 5 апреля 2024 года с помощью телескопа роботизированной системы ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System), предназначенной для мониторинга потенциально опасных астероидов.
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