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Олимпиада-2020. Хет-трик и голевая передача Жиньяка принесли Франции победу над ЮАР – 4:3, Германия обыграла Саудовскую Аравию – 3:2

Сегодня на Олимпиаде-2020 прошли очередные матчи футбольного турнира. Олимпийские игры-2020 Токио, Япония Групповой этап Египет U-23 – Аргентина U-23 0:1 (0:0, 0:1) Дата проведения 25 июля, 10.

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