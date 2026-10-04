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Nutrients: у любительниц чая кости плотнее, а у тех, кто пьет много кофе, — слабее

Nutrients: у любительниц чая кости плотнее, а у тех, кто пьет много кофе, — слабее

Привычка пить чай или кофе оказалась связана с состоянием костей у пожилых женщин: у любительниц чая плотность костей была выше, а у тех, кто выпивал больше пяти чашек кофе в день, — ниже.

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