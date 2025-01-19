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Израиль отложил начало соглашения с ХАМАС до получения списка заложников

Израиль отложил начало соглашения с ХАМАС до получения списка заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа может быть выполнено только тогда, когда Израиль получит список освобождаемых заложников от палестинского движения ХАМАС.

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