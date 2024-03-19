Мировой океан уже год перегрет. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (НОАА) и Реанализатора климата Университета штата Мэн, глобальная температура поверхности океана начала бить ежедневные рекорды в середине марта прошлого года, что усиливает обеспокоенность по поводу морской жизни и экстремальных погодных условий по всей планете.