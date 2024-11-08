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«Кинопоиск» снова отложил премьеру сериала «Преступление и наказание»

«Кинопоиск» снова отложил премьеру сериала «Преступление и наказание»

В пресс-службе «Кинопоиска» заявили, что не отменяют старт сериала, но есть проблемы, решение которых потребовало больше времени, чем они предполагали «Кинопоиск» вновь перенес премьеру сериала «Преступление и наказание» по мотивам романа Достоевского.

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