«Кинопоиск» снова отложил премьеру сериала «Преступление и наказание»

В пресс-службе «Кинопоиска» заявили, что не отменяют старт сериала, но есть проблемы, решение которых потребовало больше времени, чем они предполагали «Кинопоиск» вновь перенес премьеру сериала «Преступление и наказание» по мотивам романа Достоевского.