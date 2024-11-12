Прогноз погоды в Крыму на вторник. • Симферополь: +9°, солнечно• Севастополь: +12°, пасмурно• Ялта: +12°, солнечно• Алушта: +11°, солнечно• Евпатория: +10°, пасмурно• Саки: +10°, облачно• Бахчисарай: +11°, солнечно• Джанкой: +7°, пасмурно• Судак: +9°, облачно• Феодосия: +9°, п.
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