Новый температурный рекорд установлен в Москве

Новый температурный рекорд установлен в столичном регионе. Минувшая ночь стала самой тёплой не только с начала месяца, но и за весь период наблюдений на метеостанции ВДНХ в эту дату.
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