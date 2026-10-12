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Новый температурный рекорд установлен в Москве

Новый температурный рекорд установлен в Москве

Новый температурный рекорд установлен в столичном регионе. Минувшая ночь стала самой тёплой не только с начала месяца, но и за весь период наблюдений на метеостанции ВДНХ в эту дату.

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