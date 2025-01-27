Военкор Юрий Подоляка пришёл просто в бешенство после заявлений о взятии одной из важных "крепостей" в ЛНР силами 20-й армии ВС России.
"Молчать дальше просто не могу": Путину и Белоусову врут. Подоляка не сдержался - командование имитирует взятие сёл. Потери растут
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Трошев во время Чеченской компании все отлично контролировал и сам лично с вылетом на объекты и через замов. Убрать с погон звездочки у подчиненных для него не составляло большого труда. Белоусов что не может поступать аналогично? Появиться к полуночи как черт из табакерки начать раздачу люлей вместо наград. Во время и первой и второй Чеченской так орденами и медалями как на этой СВО не разбрасывались, по себе знаю.
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16 час.
Надежда Донцова
Сдается мне, что Подоляка залетный чувачек! Может он работает на наших и на других? Что то похоже на взброс?
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15 час.
ВВ
Василий Васильев
Ныне Белоусов и Путин существенно старше того Трошева, что воевал в Чечне. Соответственно и резвости, как ума так и тела, у Трошева было существенно больше. Но главное даже не в этом. В те времена и чиновники воровали и кумовство процветало, но таких масштабов, что ныне, и близко не было. Тогда Система Власти активно загнивала, а сегодня ЭТА система УЖЕ сгнила до основания. Теперь НИКТО, ни Белоусов ни Путин реально и кардинально что-то изменить не сможет. Будут декоративные изменения, "показательные" порки отдельных представителей нашей "элиты", но суть Системы Власти изменить не получится.
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5 час.
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