"Молчать дальше просто не могу": Путину и Белоусову врут. Подоляка не сдержался - командование имитирует взятие сёл. Потери растут

Дмитрий Гурин Трошев во время Чеченской компании все отлично контролировал и сам лично с вылетом на объекты и через замов. Убрать с погон звездочки у подчиненных для него не составляло большого труда. Белоусов что не может поступать аналогично? Появиться к полуночи как черт из табакерки начать раздачу люлей вместо наград. Во время и первой и второй Чеченской так орденами и медалями как на этой СВО не разбрасывались, по себе знаю.

Надежда Донцова Сдается мне, что Подоляка залетный чувачек! Может он работает на наших и на других? Что то похоже на взброс?