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В Пулково рассказали о борьбе с пернатыми гостями на взлетно-посадочной полосе

В Пулково рассказали о борьбе с пернатыми гостями на взлетно-посадочной полосе

В Пулково поделилась результатами мер по орнитологическому обеспечению безопасных полетов. Эти мероприятия позволили за последние годы значительно снизить риск столкновений самолетов с птицами и примерно в шесть раз уменьшить количество случаев ухода самолетов на второй круг при посадке.

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