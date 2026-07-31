В Пулково рассказали о борьбе с пернатыми гостями на взлетно-посадочной полосе

В Пулково поделилась результатами мер по орнитологическому обеспечению безопасных полетов. Эти мероприятия позволили за последние годы значительно снизить риск столкновений самолетов с птицами и примерно в шесть раз уменьшить количество случаев ухода самолетов на второй круг при посадке.