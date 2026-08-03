Рособрнадзор вынес предостережение Центру подготовки церковных специалистов Рязанской епархии

Ведомство предложило предпринять меры по обеспечению соблюдения нормативно-правовых актов. Проверка Рособрнадзора выявила, что на сайте учреждения отсутствует важная информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса, в том числе, для лиц с ограниченными возможностями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии