Рособрнадзор вынес предостережение Центру подготовки церковных специалистов Рязанской епархии

Ведомство предложило предпринять меры по обеспечению соблюдения нормативно-правовых актов. Проверка Рособрнадзора выявила, что на сайте учреждения отсутствует важная информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса, в том числе, для лиц с ограниченными возможностями.