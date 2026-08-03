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62ИНФО | Новости Рязани

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Рособрнадзор вынес предостережение Центру подготовки церковных специалистов Рязанской епархии

Рособрнадзор вынес предостережение Центру подготовки церковных специалистов Рязанской епархии

Ведомство предложило предпринять меры по обеспечению соблюдения нормативно-правовых актов. Проверка Рособрнадзора выявила, что на сайте учреждения отсутствует важная информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса, в том числе, для лиц с ограниченными возможностями.

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