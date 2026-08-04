Дроноводы уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ

Операторы подразделений войск беспилотных систем группировки войск «Юг» уничтожили несколько наземных робототехнических комплексов ВСУ, использовавшихся для снабжения украинских подразделений на Краматорско-Дружковском направлении.
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