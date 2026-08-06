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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Женская НБА. «Индиана» сыграет против «Лас-Вегаса», «Миннесота» примет «Лос-Анджелес»

«Индиана» встретится с « Лас-Вегасом », «Миннесота» сыграет дома с « Лос-Анджелесом ». Женская НБА Регулярный чемпионат Индиана – Лас-Вегас 7 августа .

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