«Вы или его не знаете, или вы ненормальные»: Вучич объяснил, почему Путин не блефует

Президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что только незнающие президента РФ Владимира Путина или «ненормальные» люди могут считать, что российский лидер блефует, говоря о применении всего арсенала оружия для защиты территории России.
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