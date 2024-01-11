Экс-игрок Лепехин: трудно судить, переполнен ли состав у "Зенита"

Бывший футболист петербургского "Зенита" Константин Лепехин, говоря о трансферной политике команды, отметил, что усиления - это нормально для любого клуба, а вот эффективность перешедших игроков покажет только время.
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