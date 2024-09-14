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Артиллеристы ВС РФ разбили боевиков и технику ВСУ, готовящихся к атаке с фланга

Артиллеристы ВС РФ разбили боевиков и технику ВСУ, готовящихся к атаке с фланга

Министерство обороны РФ На важном тактическом направлении в зоне проведения спецоперации расчет боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) под командованием гвардии сержанта Сергея Куренева разбил боевиков и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовящихся нанести удар по флангу российских подразделений.

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