Будет вкусно
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Будет вкусно

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    Какие тут шутки? Просто немного подумать.Вы представляете "каменное"мясо из морозилки,в которой -18 градусов? Что Вы ...Научился делать ф...
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Научился делать фарш без мясорубки и дорогих комбайнов. Намного быстрее получается

Научился делать фарш без мясорубки и дорогих комбайнов. Намного быстрее получается

Привет друзья! Сегодня я расскажу вам о способе быстро приготовить фарш практически из любого мяса или рыбы.

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Комментарии
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Вера Федорова
Пробовала я как-то...Сразу из морозилки не получится, так как его нужно хорошо промыть, то есть, нужно всё же его хоть немного разморозить, а это уже будет проблема с тёркой. В общем, провозилась...
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8 час.
А
Алексей
Какие тут шутки? Просто немного подумать.Вы представляете &quot;каменное&quot;мясо из морозилки,в которой -18 градусов? Что Вы там &quot;натрете&quot; теркой?
Ответить
4 час.
Катя Плетнева
Пока трёшь, все руки отморозишь. Знаем...
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3 час.

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