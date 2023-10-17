Привет друзья! Сегодня я расскажу вам о способе быстро приготовить фарш практически из любого мяса или рыбы.
Научился делать фарш без мясорубки и дорогих комбайнов. Намного быстрее получается
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера Федорова
Пробовала я как-то...Сразу из морозилки не получится, так как его нужно хорошо промыть, то есть, нужно всё же его хоть немного разморозить, а это уже будет проблема с тёркой. В общем, провозилась...
Ответить
8 час.
А
Алексей
Какие тут шутки? Просто немного подумать.Вы представляете "каменное"мясо из морозилки,в которой -18 градусов? Что Вы там "натрете" теркой?
Ответить
4 час.
Катя Плетнева
Пока трёшь, все руки отморозишь. Знаем...
Ответить
3 час.
Свежие комментарии