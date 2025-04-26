Появились данные о собственниках автомобиля, взрыв которого привёл к гибели генерала Москалика

Юрий Селиванов

Наша беспечность не выдерживает даже малой критики. Мы потеряли осторожность, хотя ведутся действия СВО. В страну запушена масса озлобленных на нас азиатов, кавказцев и иных хохлов, потенциально согласных на любые лютые действия не только против военнослужащих но и против мирных коренных жителей. Диверсант из @банутого хутора убил генерала, тем не менее его не потревожила мысль, что в этом теракте могли пострадать и мирные граждане, дети! Будем максимально бдительны, от врагов внутри страны можно ожидать и иных страшных диверсий.