С конца января автомашина «Фольксваген», которая была впоследствии взорвана в подмосковной Балашихе, перепродавалась не менее трех раз.
Появились данные о собственниках автомобиля, взрыв которого привёл к гибели генерала Москалика
Комментарии
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Юрий Селиванов
Наша беспечность не выдерживает даже малой критики. Мы потеряли осторожность, хотя ведутся действия СВО. В страну запушена масса озлобленных на нас азиатов, кавказцев и иных хохлов, потенциально согласных на любые лютые действия не только против военнослужащих но и против мирных коренных жителей. Диверсант из @банутого хутора убил генерала, тем не менее его не потревожила мысль, что в этом теракте могли пострадать и мирные граждане, дети! Будем максимально бдительны, от врагов внутри страны можно ожидать и иных страшных диверсий.
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14 час.
ВераВерная
" Взорвана машина человека, который определял сбор, обработку информации по всем ВС" - это из статьи. Так машина генерала была? Или та, что из рук в руки продавалась, мимо которой Москалик проходил! Кто там из базы выпал? И как?
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11 час.
виктор матвеев
Чему удивляться, Россия давно превратилась в проходнй двор и прибежище для всякой мрази, экстремисты и террористы спокойно разгуливают по всей стране.
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8 час.
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