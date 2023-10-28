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Дзен Дневник

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Стиль для невысоких: разбор образа клиента

Стиль для невысоких: разбор образа клиента

Вопрос на миллион — А ВЫ СМОЖЕТЕ УВИДЕТЬ В СВОЕМ ЛИЦЕ ЛУЧИСТОСТЬ?. Я думаю, вы часто видели советы по стилю для невысоких женщин: "Носите широкие брюки в комбинации с каблуками и вы будете казаться намного выше…" Скажу заранее, я не против таких советов, они дельные, но….

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