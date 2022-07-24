Daily Storm

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Захарова заявила, что ВС России ударили по военному катеру в порту Одессы

Захарова заявила, что ВС России ударили по военному катеру в порту Одессы

По словам представителя МИД, были использованы ракеты «Калибр»Российская армия нанесла удар по объекту военной инфраструктуры в порту Одессы, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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