Захарова заявила, что ВС России ударили по военному катеру в порту Одессы

По словам представителя МИД, были использованы ракеты «Калибр»Российская армия нанесла удар по объекту военной инфраструктуры в порту Одессы, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
По словам представителя МИД, были использованы ракеты «Калибр»Российская армия нанесла удар по объекту военной инфраструктуры в порту Одессы, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
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