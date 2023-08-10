Зарипов о прощальном матче Мозякина: «Будет связан с «Металлургом». Скорее всего, в следующем году»

«Уверен, матч, связанный с «Металлургом», будет, скорее всего, в следующем году, но имени Мозякина. Хотели провести его в этом году, но по стечению обстоятельств перенесли», – сказал экс-форвард «Ак Барса» и «Металлурга», выступавший с Мозякиным в магнитогорском клубе.