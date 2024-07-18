Фото: nekrasowkaПриднестровские власти решили приравнять фермеров к предпринимателям. В частности кабмин ПМР предложил упростить регистрацию крестьянско-фермерских хозяйств, а сведения о них вносить в государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
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