В России могут ввести штраф за нарушение порядка рассмотрения обращений пенсионеров

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести штраф за нарушение порядка рассмотрения обращений пенсионеров, а также увеличить наказание за ненадлежащее рассмотрение обращений россиян, передаёт RT.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести штраф за нарушение порядка рассмотрения обращений пенсионеров, а также увеличить наказание за ненадлежащее рассмотрение обращений россиян, передаёт RT.
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