78.ru

403 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    С каких это пор Ханука стала праздником для России.Беглов поздравил ...
  • галина
    Прививки идут подным ходом, а количество бодьныъ и смертей не уменьшается. Значит что-то не так в датском королевстве.В Петербурге за с...
  • Владимир Соловьев
    Лучше бы такие не рождались!Билет в ад: изнас...

В России могут ввести штраф за нарушение порядка рассмотрения обращений пенсионеров

В России могут ввести штраф за нарушение порядка рассмотрения обращений пенсионеров

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести штраф за нарушение порядка рассмотрения обращений пенсионеров, а также увеличить наказание за ненадлежащее рассмотрение обращений россиян, передаёт RT.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх