Россию и ОАЭ связывают крепкие дружеские отношения — Путин

Россию и Объединенные Арабские Эмираты связывают добрые дружеские отношения, заявил российский президент Владимир Путин 30 апреля на встрече с вице-премьером арабского государства Сейфом бен Заидом Аль Нахайяном.
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