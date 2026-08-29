В Госдуме выразили опасения по поводу социальной рекламы, связанной с иностранными агентами

В Государственной думе Российской Федерации высказали обеспокоенность по поводу распространения социальной рекламы, которая может находиться под влиянием иностранных агентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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