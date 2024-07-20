Найдено научное доказательство библейской истории о Моисее и Земле обетованной

DM: Учёные нашли в Израиле подтверждение истории о Земле обетованной и Моисее Сотрудники израильского управления древностей нашли подтверждение истории, что Моисей привёл народ в Землю обетованную примерно 3,2 тысячи лет назад.
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