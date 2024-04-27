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Украинский инженер написал безымянный код. Александр Каленюк создал язык программирования без названия

Украинский инженер написал безымянный код. Александр Каленюк создал язык программирования без названия

Украинский программист Александр Каленюк создал язык программирования, но решил его не называтьАлександр Каленюк, инженер из Киева, представил мировому сообществу уникальный эксперимент в области программирования — язык программирования без официального наименования.

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