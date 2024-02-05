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Несекретные материалы

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Кризис в Красном море «замкнул» нефтяной рынок на локальные поставки

Кризис в Красном море «замкнул» нефтяной рынок на локальные поставки

Кризис в Красном море заставляет мировой рынок нефти становится все более локальным, поскольку нападения боевиков и растущие тарифы на фрахт делают поставки нефти из ближайших регионов все более привлекательными.

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