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Задержан курьер мошенников, забравший 13 млн рублей у 88-летней блокадницы

В Ярославле задержали курьера злоумышленников, которые выманили у пережившей блокаду Ленинграда 88-летней пенсионерки более 13 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

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