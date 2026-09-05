Дожди и ветер могут накрыть Екатеринбург в ближайшие дни

В ближайшие три дня в Свердловской области ожидается неустойчивая погода: 6 сентября в столице Урала пройдет небольшой дождь, 7–8 сентября – порывы южного ветра до 14–15 м/с при дневной температуре до +28ºС.
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