Несуществующий этаж в подъезде: что это значит

Задумывались ли вы, почему в некоторых панельных домах между привычными пролётами вдруг обнаруживается несуществующий этаж, которого нет ни на одном плане, но память тела упорно считает его ступени?Задумывались ли вы, почему в некоторых панельных домах между привычными пролётами вдруг обнаруживается несуществующий этаж, которого нет ни на одном плане, но память тела упорно считает его ступени? Обычно человек не замечает собственный дом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым