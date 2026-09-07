Несуществующий этаж в подъезде: что это значит

Задумывались ли вы, почему в некоторых панельных домах между привычными пролётами вдруг обнаруживается несуществующий этаж, которого нет ни на одном плане, но память тела упорно считает его ступени?Задумывались ли вы, почему в некоторых панельных домах между привычными пролётами вдруг обнаруживается несуществующий этаж, которого нет ни на одном плане, но память тела упорно считает его ступени? Обычно человек не замечает собственный дом.