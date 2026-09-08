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Данис Шакиров: Миңгол Галиев бүген дә егетләрчә бик үткен, җитез һәм ихлас

Данис Шакиров: Миңгол Галиев бүген дә егетләрчә бик үткен, җитез һәм ихлас

Татарстанның халык артисты, данлыклы педагог Миңгол Галиев бу көннәрдә 85 яшьлек юбилеен билгеләп үтте.

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