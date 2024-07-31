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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Чтобы лето было безопасным Бобруйск.

Чтобы лето было безопасным Бобруйск.

Бобруйские спасатели посетили ребят из четвертой смены оздоровительного лагеря ´Щатково´.Пропагандисты Бобруйского горрайотдела по ЧС напомнили детям правила поведения на воде, в жару, дома, объяснили, как себя вести, если заблудился в лесу, если застала гроза или начинается пожар.

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