AP: В США хотят казнить Кеннета изощренным способом, заставив его дышать азотом, как в газовых камерах

Ч

ЧилиИвано

Да и то что нас касается сейчас - война идёт, можно сказать, с небольшими перерывами, вечная война. И что причиной такому постоянному смертоубийству?, как думаете? В знаниях просто по этому поводу - убийство и пожирание плоти - вот вам и карма, про которую так любят говорить, даже не задумываясь, что война уже постоянно идёт, просто чуть перерыв и... снова... карма, понимаете, ли