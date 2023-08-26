Образец свободы и демократии США, решили использовать против приговоренного к смерти Кеннета Юджина Смита экзотический способ казни, погрузив его целиком в атмосферу из чистого азота, сообщает агентство Assotiated Press.
AP: В США хотят казнить Кеннета изощренным способом, заставив его дышать азотом, как в газовых камерах
Комментарии
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Ч
ЧилиИвано
Да и то что нас касается сейчас - война идёт, можно сказать, с небольшими перерывами, вечная война. И что причиной такому постоянному смертоубийству?, как думаете? В знаниях просто по этому поводу - убийство и пожирание плоти - вот вам и карма, про которую так любят говорить, даже не задумываясь, что война уже постоянно идёт, просто чуть перерыв и... снова... карма, понимаете, ли
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6 час.
МИ
Максим Иванов
"решили обратиться к опыту фашистов во время Третьей Мировой войны" это вы про хохлов что-ли?
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4 час.
нихних нахнах
Вопще то немцы исрользовали газ Циклон Б. Но ради красного словца, чо только не соврешь.
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54 мин.
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