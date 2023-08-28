Роман Ротенберг: «Лайпсику другие команды давали в два раза больше денег, но он выбрал культурную столицу, Санкт-Петербург»

– Здесь надо сказать спасибо самому Алексу, который изучил нашу систему игры, смотрел видео, детально изучил тактику команды и понял, что для него СКА – идеальный вариант с точки зрения развития карьеры и прогресса как хоккеиста.
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