«Ванкувер» обыграл «Эдмонтон» и вышел вперед в серии плей-офф

«Ванкувер», благодаря голу на последней минуте, вышел вперед в серии с «Эдмонтоном». Ранним утром 17 мая в Ванкувере завершился пятый матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Западной конференции, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз».