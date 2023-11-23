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Крис Пол был удален в матче с «Санз» за споры со Скоттом Фостером

Крис Пол был удален в матче с «Санз» за споры со Скоттом Фостером

Перед перерывом матча «Голден Стэйт» против «Финикса» (115:123), разыгрывающий Крис Пол получил пару быстрых технических фолов и был удален после спора с судьей Скоттом Фостером.

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