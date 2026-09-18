ВС России нанесли удары по опорникам ВСУ на Добропольском направлении

Расчёты разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр» скорректировали авиаудары по опорным пунктам формирований ВСУ на Добропольском направлении.
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