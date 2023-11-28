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Шара Буллет – Веттори: «Не сомневаюсь в твоих навыках, но я тоже не из музыкальной школы вышел»

«Марвин Веттори, я жажду разделить с тобой клетку. Мы можем собрать стадионы и дать людям хлеба и зрелищ.

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