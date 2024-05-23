Премьер-министр Армении обвинил две страны ОДКБ в оказании помощи Азербайджану во время конфликта в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил две страны-участницы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в оказании поддержки Азербайджану во время военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии